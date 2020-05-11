Самоизоляция перестанет быть обязательной в Татарстане с 12 мая

https://static.news.ru/photo/8da398f8-936d-11ea-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Казань/vk.com

Система пропусков для граждан, введённая в Татарстане на период действия режима самоизоляции, отменяется с 12 мая. С этого же дня в республике возобновятся межмуниципальные автобусные перевозки по регулярным пассажирским маршрутам, а ГИБДД снимет заслоны на границах 14 городов региона, въезд в которые ранее был ограничен.

С 12 мая для передвижения не требуется справки работодателя, СМС-пропуска или регистрации в личном кабинете, — говорится в сообщении оперштаба Татарстана.

Кроме того, в Татарстане отменяется запрет на посещение парков, возобновляется работа ЗАГСов, автосалонов и непродовольственных магазинов площадью менее 400 кв. метров. Указ не покидать место самоизоляции без уважительных причин для граждан республики с этого числа будет носить не запретный, а рекомендательный характер. Проходить 14-дневный карантин по-прежнему будут обязаны только граждане, прибывшие из-за пределов республики.

Однако с 12 мая в Татарстане обязательным станет ношение масок в общественных местах.

Как писал NEWS.ru, Магаданская область продлевает карантин до 26 мая, но жителям трёх городов (Магадана, Ольского и Хасынского округов) разрешены прогулки и занятия спортом. Самоизоляцию предписано соблюдать всем жителям региона от 65 лет. Разрешается выходить из дома при обращении за медицинской помощью, на работу, за товарами и услугами первой необходимости, для выноса мусора и выгула собак. Двухнедельный карантин должны проходить все прибывающие в область. Вахтовики должны быть в обсерваторах, которые организует работодатель. По-прежнему закрыты точки общепита, развлекательные центры и отдельные торговые.