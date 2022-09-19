Россиянина посадили за призывы убить президента Житель Кузбасса получил полтора года колонии-поселения за призывы убить президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Прокопьевска Кемеровской области, призывавший в соцсетях к убийству президента России Владимира Путина, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка ФСБ. При этом фигурант на судебном заседании, признал фактические обстоятельства вменяемого ему деяния, но не вину в совершении преступления.

Решением 1-го Восточного окружного военного суда прокопчанин признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении, — говорится в релизе.

Установлено, что 41-летний мужчина в июле 2021 года во «ВКонтакте» разместил «побуждающие пользователей сети призывы к осуществлению террористической деятельности». Кроме того, в комментариях он «призывал к совершению посягательств на жизнь президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности».

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, призывавшего в социальных сетях к убийству депутатов Госдумы. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.