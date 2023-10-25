Россиянин пожаловался на себя в «112» из-за желания вступить в ряды ВСУ Житель Череповца сообщил в «112» о намерении вступить в ряды ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Череповца позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и заявил о намерении вступить в ряды украинской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Вологодской области. Отмечается, что неоднократно судимому мужчине уже объявлено официальное предупреждение о недопустимости такого рода действий.

Мужчина позвонил по телефону 112 Единой дежурно-диспетчерской службы и сообщил о своем намерении убыть на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в составе украинских формирований, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Орловской области задержали местного жителя, который собирался отправиться в зону СВО для участия в боях на стороне Украины. В ФСБ отметили, что он успел связаться с СБУ, Погранслужбой и МИД Украины и сообщить им о своем намерении. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

В конце июля силовики задержали жителя Брянской области, планировавшего присоединиться к ВСУ. На него завели дело по статье о приготовлении к участию в вооруженном формировании с целью нанесения ущерба безопасности России.