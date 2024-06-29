Россиянин избил и порезал подростка из-за неисправной видеокарты Житель Оренбурга с ножом избил подростка и избежал наказания

Жителя Оренбурга отпустили на свободу после жесткого избиения 17-летнего молодого человека, подрабатывающего компьютерным мастером, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам пострадавшего, мужчина обвинил его в продаже неработающей видеокарты.

Как рассказал юноша, к нему в квартиру пришел Александр, вооруженный ножом — мужчина дважды ударил свою жертву холодным оружием в область ноги, после чего избил и разгромил внутреннее убранство жилища. По словам пострадавшего, затем агрессор переоделся в чистую одежду и ушел.

Подросток сначала обратился к медикам, а затем и в полицию. Сначала подозреваемого задержали, но вскоре после этого отпустили. Теперь молодой человек боится выходить на улицу, он также обратился с заявлением в СК.

Ранее в Волгограде к семи годам приговорили мужчину, участвовавшего в проведении СВО, — он до смерти забил табуреткой родную бабушку. Местные СМИ со ссылкой на соседей злоумышленника сообщили, что поводом для конфликта стала сим-карта.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 33-летняя девушка была госпитализирована в реанимацию с травмой головы, переломом носа и порезами на груди, голове и конечностях. В розыск объявлен участник СВО, с которым она несколько месяцев назад познакомилась в социальных сетях.