Участника СВО ищут из-за переломов и порезов на груди его подруги В Петербурге после жестокого избиения женщины ищут участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 33-летняя девушка была госпитализирована в реанимацию с травмой головы, переломом носа и порезами на груди, голове и конечностях, передает «Фонтанка». В розыск объявлен участник СВО, который в марте приехал в Северную столицу после ранения в бою.

Уточняется, что сам мужчина из Омска и вскоре планировал вернуться в родной город. С девушкой они познакомились два месяца назад в социальных сетях. В интернете мужчина публиковал фотографии ранений и осколка.

По версии следствия, мужчина запер свою подругу у себя в квартире на улице Плесецкой, где избил и порезал. возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В феврале в Челябинске 32-летний участник СВО Никита Сидоров забрался в квартиру бывшей супруги через окно и убил ее. Соседи рассказывали, что пьяный мужчина душил экс-жену, когда полиция уже стояла за дверью. Когда на место прибыли спасатели, в квартире Сидоров находился с уже мертвой бывшей супругой. У убитой остались 16-летний сын и еще один трехлетний мальчик, который, по предположению местных жителей, является сыном Сидорова.