V1.RU: участник СВО до смерти забил бабушку табуреткой в Волгограде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание V1.RU сообщило, что участник спецоперации до смерти забил родную бабушку табуреткой. По информации портала, мужчина и его адвокат отрицают вину, заявляя, что пенсионерку лишь единожды толкнули, после чего она сама упала и сломала стул. При этом со ссылкой на соседей женщины издание сообщило, что обвиняемый избивал старушку из-за сим-карты.

Он хотел уйти от скандала и просто оттолкнул ее левой рукой. От толчка женщина отлетела и упала туда, где стоял старый стул. Как она падала, подсудимый не видел. Затем он вышел из дома, однако сразу вернулся, чтобы забрать вещи, но бабушки уже не было, — говорится в материалах дела.

По информации издания, мужчина сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем. В публикации уточняется, что судмедэксперты подтвердили смерть пенсионерки от нескольких ударов тупым предметом по голове. По данным V1.RU, суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к семи годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 33-летняя девушка была госпитализирована в реанимацию с травмой головы, переломом носа и порезами на груди, голове и конечностях. В розыск объявлен участник СВО, который в марте приехал в Северную столицу после ранения в бою.