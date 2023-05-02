Российский боец рассказал о желании ВСУ бежать с позиций в Марьинке РИА Новости: украинские солдаты хотят бежать с позиций в Марьинке

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец рассказал, что, находясь в паре метров от противника, слышал разговоры украинских силовиков о бегстве с позиций в Марьинке (ДНР). Они не понимали, зачем обороняют город, рассказал он РИА Новости.

Я получил ранение в результате штурма, противник отработал из гранатомета. Понял, что откатываться (отходить) нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию, — вспомнил Кореец.

По его словам, разговаривали человек пять. Они сетовали, что не понимают, зачем сюда пришли.

Думаю под нашим контролем 80% поселка, — уточнил Кореец.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР). В результате были уничтожены более 10 солдат ВСУ.