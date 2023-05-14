Российские войска нанесли «удар возмездия» по Западной Украине «Военкоры Русской Весны»: по Украине наносится удар возмездия, в западных областях слышны взрывы

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По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские войска провели массированную атаку по западным областям Украины. В ударе использовалась стратегическая авиация, а также были запущены крылатые ракеты «Калибр» с кораблей Российского Военно-морского флота. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Говорится о мощных взрывах, слышимых в западноукраинских городах Тернополе, Львове и Ивано-Франковске, а также о ракетных ударах по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области.

Военкоры со ссылкой на украинские СМИ пишут, что бомбардировщики ВКС РФ достигли рубежа пуска и выпустили ракеты. Также сообщается о ракетах, летящих из Каспийского моря.

Целями атаки, предположительно, стали склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, готовящимися к использованию в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Sun со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 с противокорабельными ракетами Harpoon для наблюдения за кораблями ВМФ России. По информации СМИ, там находятся до восьми российских военных и вспомогательных кораблей, среди которых фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».