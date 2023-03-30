Российские военные уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра «Запад» Сергей Зыбинский. Также артиллеристы ВС РФ уничтожили два минометных расчета ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Котляровка. Кроме того, ударами ЗРК «Тор» были сбиты три беспилотника «Фурия» в районах Наугольного и Великих Выселок.

Военнослужащие группировки войск «Запад» <...> также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново, — рассказал Зыбинский.

Начальник пресс-центра добавил, что на участке обороны 1-й танковой армии противник силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны предпринял попытку разведки боем. Впоследствии ВСУ были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции, в ходе боя было уничтожено до 15 украинских бойцов, пятеро взяты в плен.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные уничтожили в Херсонской области 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства. Установка была подбита в районе населенного пункта Тягинка и уничтожена вместе с личным составом расчета.