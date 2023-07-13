Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР Марочко: российские военные успешно форсировали реку Жеребец в ДНР

Фото: МО РФ

Российским военным удалось форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении в ДНР, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, бойцы ВС РФ успешно закрепились на противоположном берегу реки и заняли опорный пункт ВСУ.

В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку Жеребец и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех, — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что сейчас украинские военные пытаются ударить по позициям ВС РФ и отправляют для этого к реке Жеребец дополнительные резервы.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы разгромили бронегруппу и десант ВСУ в боях у Кременной на Сватовском направлении. По словам военкоров, пехоте группировки войск «Центр» удалось выбить противника с важной высоты, после чего отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (ОДШБР) ВСУ перешла в контратаку.

До этого Марочко сообщал об усилении группировки ВСУ у населенных пунктов Сватово и Кременная в западной части Луганской Народной Республики. Концентрацию сил противника он объяснил стремлением Киева прорвать российскую оборону на Луганском направлении, которое стало для украинского командования альтернативным вариантом в условиях отсутствия успехов при контрнаступлении в Запорожской области.