Роспотребнадзор: вода из крана в Ялте непригодна для питья

Воду, которая течёт из крана в Ялте, категорически нельзя пить. Также её нельзя использовать при приготовлении еды. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

На заседании оперштаба она отметила, что количество проб мутной воды пока растёт. Она призвала рестораны и другие точки общепита на полуострове переходить на разовую посуду.

Общепит имеет ряд проблем с наличием ёмкостей для своей работы. Общепиту рекомендуется перейти на одноразовую посуду. Другого выхода нет: либо общепит должен быть закрыт, либо перейти на разовую посуду, — сказала Пеньковская.

Сейчас водопроводную воду можно использовать только в качестве технической.

17 июня на Крым обрушился циклон. В республике был введён режим ЧС. Сначала затопило Керчь и близлежащие населённые пункты: там выпала двухмесячная норма осадко. А на следующий день — трёхмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Было подтоплено более 360 домов, эвакуировано около 1,8 тысячи человек.

На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведётся подсчёт нанесённого стихией ущерба. Роспотребнадзор принял решение приостановить использование пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма и Севастополя.