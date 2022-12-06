«Росэнергоатом»: переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможен

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ невозможен, заявил советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. В эфире телеканала «Россия 24» он пояснил, что контроль агентства над станцией никак не регламентирован ни в международно-правовом поле, ни в уставе МАГАТЭ. Карчаа назвал выдумкой, растиражированной в СМИ, сообщения об установлении контроля над ЗАЭС со стороны агентства.

У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это как бы история, выдуманная кем-то и потом в конечном итоге разогнанная в информационном пространстве. <...> Это невозможно просто, — сказал Карчаа.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение относительно обеспечения должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности. По его словам, сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.