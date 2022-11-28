Рогозин пострелял из гранатомета в Авдеевке

Фото: Дмитрий Рогозин/vk.com

Дмитрий Рогозин

Глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине Дмитрий Рогозин произвел серию выстрелов из гранатомета по позициям ВСУ в Авдеевке. Кадрами с места поделился военкор ВГТРК Андрей Руденко. На видео видно, как российских военный направляет оружие из пикапа в сторону ВСУ, после чего Рогозин производит обстрел. Руденко назвал происходящее на записи «дерзким рейдом».

Дерзкий рейд сводной группы спецназа интербригады ДНР «Пятнашка» (командир Абхаз) и военных советников «Царские волки Донбасса» (командир Сармат). Прицельный огонь по двум опорникам ВСУ. Русские добровольцы и воины-горцы плечо к плечу воюют против общего врага. Авдеевка, Малые дачи, Царская охота. Одновременный огонь ведется с двух пикапов с АГС. Потом — быстрая смена позиций, — пишет военкор в Telegram.

Ранее Рогозин заявил, что Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая происходит на Украине, для этого ей необходимо идти до конца и брать Киев. По его словам, оставлять Украину в том виде, в котором она сейчас существует, нельзя.

До этого Рогозин призвал россиян вступать в ряды добровольцев и отправляться на фронт. Экс-глава Роскосмоса заявил, что в зоне СВО для РФ решается очень многое и сплоченность всех граждан страны будет преимуществом.