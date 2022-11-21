Рогозин: России надо идти до конца и брать Киев

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Дмитрий Рогозин

Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая происходит на Украине, для этого ей необходимо идти до конца и брать Киев, сообщил глава группы военных советников в зоне военной спецоперации Дмитрий Рогозин. По его словам, оставлять Украину в том виде, в котором она сейчас существует, нельзя.

Я считаю, что оставлять накачанную оружием, агрессивно настроенную русофобскую Украину в том виде, в котором она сейчас существует, нельзя. Конец — это восстановление всей нашей большой родины, в которой мы раньше жили, в которой я родился, в том числе. <...> Для меня Киев не чужой город, и когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают «до конца?» — ну Киев точно надо вернуть, — сказал Рогозин.

Ранее Рогозин призвал россиян вступать в ряды добровольцев и отправляться на фронт. Экс-глава Роскосмоса заявил, что в зоне СВО для РФ решается очень многое и сплоченность всех граждан страны будет преимуществом.

До этого Рогозин сообщил, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки». По его словам, она оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.