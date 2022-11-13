Рогозин призвал россиян ехать на фронт добровольцами

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава группы военных советников в зоне спецоперации «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал россиян вступать в ряды добровольцев и отправляться на фронт. В интервью РИА Новости экс-глава Роскосмоса заявил, что в зоне СВО для РФ решается очень многое и сплоченность всех граждан страны будет преимуществом.

И я многих призываю — тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, — мы ждем добровольцев, — сказал Рогозин.

При этом экс-глава Роскосмоса выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть те, кто прожил «определенную жизнь» и знает, «как сберечь себя и своего товарища». Кроме того, Рогозин считает важным для добровольцев наличие либо необходимой подготовки, либо возможности ее получить.

Ранее Рогозин сообщил, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки». По его словам, она оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

Политолог Владимир Брутер ранее заявил, что статус добровольца должен быть еще более почетным. Эксперт также отметил важность того, что надо было дать возможность людям пополнить ряды Вооруженных сил России с самого начала спецоперации.