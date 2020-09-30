Родителям младшеклассников могут разрешить в каникулы работать дистанционно

https://static.news.ru/photo/a8890452-033c-11eb-8f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В связи с объявлением в московских школах длительных каникул власти столицы обратились к работодателям с просьбой разрешить родителям младшеклассников работать эти две недели дистанционно.

Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи. Мы также обращаемся к работодателям с просьбой войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома, — сообщила ТАСС заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что детские сады в это время продолжат работать в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности. А школьникам на каникулах она посоветовала заняться повторением пройденного и изучением новых материалов в Московской электронной школе.

Ребятам доступен раздел «Самодиагностика», где они могут проверить свои знания по всем школьным предметам. Более того, мы дополнительно подгрузили материалы по предметам на будущее, чтобы все желающие могли подготовиться к дальнейшему обучению, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. Собянин пояснил, что решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний. Дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику. Градоначальник подчеркнул, что значительная часть заболевших — это дети. Они очень легко могут передать вирус взрослым и пожилым родственникам, которые переносят болезнь тяжелее.