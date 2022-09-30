Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 10 октября

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Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов из 11 аэропортов южной и центральной частей России, которые находятся в непосредственной близости с границей с Украиной. Теперь запрет на перелеты будет действовать до 10 октября.

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 октября 2022 года, — говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения касаются аэропортов в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года. Эксперты отмечают снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово и Шереметьево, который больше всех пострадал в пандемию.

Тем временем российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.