Режим ограничения полетов на юг России продлили до 18 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России снова продлили временные ограничения на полеты в аэропорты юга страны, сообщается на официальном сайте Росавиации. В этот раз маршруты самолетов не будут выполняться до 18 июля текущего года. Ожидается, что ограничения могут быть сняты в эту дату в 03:45 по московскому времени.

Запрет на полеты распространяется на 11 российских аэропортов. В их числе Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Пока отечественные авиакомпании просят выбирать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров. Например, летать через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды или Ставрополь.

Отмечается, что все остальные аэропорты в России сейчас действуют в штатном режиме, полеты в них не ограничиваются. Вопросы об изменениях можно уточнить на официальных ресурсах авиакомпаний и воздушных гаваней в интернете, а также по телефонам.

Последний раз ограничения на полеты в аэропорты юга страны Росавиация продлевала 5 июля.

Ранее Минтранс пообещал вернуть пассажирам деньги за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных рейсах — с 24 февраля по 31 октября. Соответствующие соглашения на сумму почти 17 млрд рублей заключили с 20 авиакомпаниями.