https://static.news.ru/photo/7a907552-3b74-11ea-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Перми после гибели людей в мини-отеле «Карамель» из-за прорыва теплопровода объявили режим ЧС для устранения аварии.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации, — говорится на официальном сайте города.

Отмечается, что для устранения аварии отопление и горячее водоснабжение было отключено в ряде жилых домов, школах, детских садах и больницах.

ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела. Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что идея Совета Федерации на запрет размещения хостелов в подвалах не лишена логики.