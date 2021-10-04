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Регионы заявили о нехватке мест в стационарах для больных с COVID-19

04:22, 05 октября 2021
Регионы заявили о нехватке мест в стационарах для больных с COVID-19 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Власти некоторых регионов заявили о том, что в госпиталях заканчиваются места для коронавирусных больных. Тяжёлая ситуация сложилась во Владимире, сообщает «Коммерсант».

Стационар в областном центре заменяют кареты скорой помощи, больным не хватает кислорода и лекарств. В Саратовской области также осталось «очень мало» коек. о чём сообщил советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов. По его словам, ежедневно остаются незанятыми от 5% до 7% коек.

В Крыму коечный фонд занят на 83%, в Севастополе — на 90%. Более, чем на 90%, загружены больницы в Ростовской области, Краснодарском и Алтайском краях, в ХМАО.

По этому поводу премьер-министр Михаил Мишустин поручил региональным властям скорректировать организацию медицинской помощи коронавирусным больным. В данный момент эту помощь получают 950 тысяч россиян, из них 200 тысяч проходят лечение в стационарах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой. По её словам, у ведомства есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах страны.

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