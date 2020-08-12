Регионы проверят на готовность к ЕГЭ по информатике на компьютерах

https://static.news.ru/photo/854f34e2-dd3b-11ea-97fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Рособрнадзор планирует осенью приступить к проверке готовности российских регионов к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике на компьютерах.

По словам врио руководителя ведомства Анзора Музаева, перед началом учебного года будет опубликована демоверсия компьютерного ЕГЭ по информатике, а в сентября – октябре состоится её широкое общественное обсуждение.

Информация об изменениях должна быть доведена до каждого учителя информатики и всех участников экзамена, — подчеркнул он.

Музаев добавил, что ведомство намерено провести апробации, чтобы ещё раз удостовериться в готовности всех регионов к такому формату проведения экзамена.

В Рособрнадзоре уточнили, что до проведения экзаменов в 2021 году планируется ещё раз изучить техническую готовность всех экзаменационных пунктов и дооснастить их новой техникой, а также обучить всех, кто принимает участие в проведении мероприятия.

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергей Крылов уточнил, что компьютерная форма экзамена состоит из 27 заданий, в числе которых 10 — базового уровня сложности, 13 — повышенного и 4 — высокого. Также разработаны новые, которые направлены на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Ответы участников будут проверяться автоматически. Продолжительность сдачи не изменится и составит 3 часа 55 минут.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа, устанавливающего минимальные баллы ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения. Документ будет действовать при приёме на 2021/22 учебный год.