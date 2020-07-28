Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2021 году

https://static.news.ru/photo/df97f9e4-d0dd-11ea-8dea-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа, устанавливающего минимальные баллы ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения. Документ будет действовать при приёме на 2021/22 учебный год.
Ведомство указало минимальные значения для поступления в вузы, следует из проекта, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Абитуриенты смогут подавать документы в образовательные организации с баллами не ниже 40 по географии и литературе, 39 по математике, химии и биологии, 35 по истории, 30 по иностранным языкам, 44 по информатике и ИКТ, 45 по обществознанию.
Ранее NEWS.ru писал, что средний тестовый балл по единому государственному экзамену вырос в этом году по сравнению с результатами экзаменов 2016–2019 годов, несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По литературе средний балл вырос на 4,97 — до 60 баллов, по истории — на 4,68, до 51,7, по географии — на 4,62, до 55,3, по профильной математике — на 4,27, до 49,6. На 2,48 увеличился средний балл по ЕГЭ по информатике — до 58,7, по русскому языку — на 2,3, до 69,3, по физике — на 2,13, до 52,4, по обществознанию — на 1,65, до 54,4, по химии — на 0,13, до 54,3. Основной период ЕГЭ в 2020 году прошёл с 29 июня по 25 июля. Всего для участия в экзаменах были зарегистрированы около 714 тысяч человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.