Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2021 году

https://static.news.ru/photo/df97f9e4-d0dd-11ea-8dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа, устанавливающего минимальные баллы ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения. Документ будет действовать при приёме на 2021/22 учебный год.

Ведомство указало минимальные значения для поступления в вузы, следует из проекта, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Абитуриенты смогут подавать документы в образовательные организации с баллами не ниже 40 по географии и литературе, 39 по математике, химии и биологии, 35 по истории, 30 по иностранным языкам, 44 по информатике и ИКТ, 45 по обществознанию.