Результаты по ЕГЭ в 2020 году оказались лучше предыдущих

https://static.news.ru/photo/2a140b58-cfed-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Средний тестовый балл по единому государственному экзамену вырос в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов в 2016–2020 годов, несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Telegram-канале «Большая перемена РФ», который ведут представители Минпросвещения, по литературе средний балл вырос на 4,97 — до 60 баллов, по истории — на 4,68, до 51,7, по географии — на 4,62, до 55,3, по профильной математике — на 4,27, до 49,6.

На 2,48 увеличился средний балл по ЕГЭ по информатике — до 58,7, по русскому языку — на 2,3, до 69,3, по физике — на 2,13, до 52,4, по обществознанию — на 1,65, до 54,4, по химии — на 0,13, до 54,3, уточняет ТАСС.

Основной период ЕГЭ в 2020 году прошёл с 29 июня по 25 июля. Всего для участия в экзаменах были зарегистрированы около 714 тысяч человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Ранее NEWS.ru писал, что выпускник костромской школы № 30 набрал 400 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сдав информатику, профильную математику, физику и русский язык на высший балл. Его максимальный результат стал пятым в истории российского ЕГЭ. Рекорд юноши — редкое явление. Костромской выпускник стал пятым. Имя выпускника не называется. Однако директор его школы Александра Зюзина отметила, что мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах, отлично учился и окончил школу с золотой медалью.