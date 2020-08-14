Разлив реки отрезал от «большой земли» два села в Забайкалье

Сёла Менза и Укыр в Красночикойском районе Забайкальского края оказались в изоляции из-за разлива реки Менза. Жители начали испытывать дефицит продуктов первой необходимости.
Подъём воды в реке начался на прошлой неделе. Размыв дороги и обрушение моста сделали невозможной доставку продуктов в населённые пункты. Определённый их запас в сёлах был, но в конце текущей недели начала ощущаться нехватка.
В Мензу 12 августа самолётом АН-2 было отправлено полторы тонны гуманитарной помощи. Ещё столько же предполагается отправить 17 августа. Этот же самолёт забирает тех, кому необходимо попасть на «большую землю».
Сроки восстановления транспортного сообщения с сёлами пока не называются. Всё будет зависеть от уровня воды в реке,
Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область. Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки. В результате пострадали пятьсот семей.
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