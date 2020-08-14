Разлив реки отрезал от «большой земли» два села в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/940a3c7e-de2c-11ea-bc47-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС

Сёла Менза и Укыр в Красночикойском районе Забайкальского края оказались в изоляции из-за разлива реки Менза. Жители начали испытывать дефицит продуктов первой необходимости.

Подъём воды в реке начался на прошлой неделе. Размыв дороги и обрушение моста сделали невозможной доставку продуктов в населённые пункты. Определённый их запас в сёлах был, но в конце текущей недели начала ощущаться нехватка.

В Мензу 12 августа самолётом АН-2 было отправлено полторы тонны гуманитарной помощи. Ещё столько же предполагается отправить 17 августа. Этот же самолёт забирает тех, кому необходимо попасть на «большую землю».

Сроки восстановления транспортного сообщения с сёлами пока не называются. Всё будет зависеть от уровня воды в реке, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на департамент гражданской обороны.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область. Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки. В результате пострадали пятьсот семей.