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05 августа 2025 в 16:48

Раскрыто, кто первым пришел на помощь пострадавшим в ДТП под Тулой

Электромеханик ПВП первым оказал помощь пострадавшим в ДТП под Тулой

Фото: РИА Новости

Электромеханик пункта взимания платежей первым оказал помощь пострадавшим в ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, сообщили представители Объединенной системы сбора платы во «ВКонтакте». По их словам, авария произошла, когда на ПВП еще не начался рабочий день.

На ПВП еще не начался рабочий день, сотрудников было немного, и первым на помощь пострадавшим пришел дежурный электромеханик ОССП. Кассирам, по инструкции, запрещено покидать кабины, но и они сразу сообщили о произошедшем в Центр управления дорожным движением. Через считаные минуты на место уже выехали экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в аварии с участием автобуса, выполнявшего рейс Луганск — Москва, под Тулой пострадали свыше 30 человек, в числе которых и четверо детей. Инцидент произошел на 228-м километре автодороги. Согласно предварительной информации, водитель авто допустил наезд на опору пункта взимания платы. Вероятной причиной аварии называют сильный туман.

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