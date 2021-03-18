Путин сообщил о системной и постоянной работе по развитию Крыма

https://static.news.ru/photo/2a10230a-87e2-11eb-bccf-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Работа по развитию Крыма проходит системно и постоянно. Однако сделать в этом направлении ещё предстоит многое. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Президент провёл в формате видеоконференции встречу с представителями Крыма и Севастополя в день празднования воссоединения региона с РФ. Политик поздравил с седьмой годовщиной событий 2014 года крымчан и севастопольцев. Также он подчеркнул, что дата воссоединения является поистине исторической.

Кроме того, Путин на встрече рассказал о развитии Крыма. По его словам, работа в этом направлении идёт системно и постоянно. Глава государства добавил, что в регионе ещё больше предстоит сделать в будущем.

Президент сказал, что в экономику, в социальную сферу и транспортную инфраструктуру вкладываются значительные средства. Особое внимание уделяется сохранению памятников историко-культурного наследия.

Вы сами хорошо знаете, сколько всего ещё нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия, — приводит слова президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин.