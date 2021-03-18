Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн в год

https://static.news.ru/photo/a90bbe16-87f2-11eb-8031-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Бурдейный/travelcrimea.com

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество туристов, посещающих Крым. К 2025 году, по его словам, полуостров должны посещать до 10 млн человек ежегодно.

В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 млн человек. Это, конечно, меньше, чем годом ранее, там было 8 млн, но всё равно это прилично. К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год, — цитирует ТАСС Путина.

На совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя президент также подчеркнул, что каждый гость, прибывающий на полуостров, должен рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежному, на доступные и качественные услуги в сфере проживания, питания и экскурсий. Кроме того, он акцентировал внимание на чистоте и обустроенности пляжей и общественных пространств.

Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам, — подчеркнул Путин.

Как писал NEWS.ru, в развитие Крыма десятилетиями ничего не вкладывалось, из него только «выкачивали» ресурсы, заявил Владимир Путин. Теперь, по его словам, пришло время навёрстывать упущенное. В ходе онлайн-встречи с крымской общественностью президент также отметил, что правительство РФ «системно работает по всем направлениям социально-экономического развития полуострова», но предстоит решить ещё много задач. В приоритете, по его словам, создание условий для комфортной жизни, быта и отдыха людей, развитие медицины и образования, а также поддержка предприятий и привлечение инвесторов.

Президент призвал обеспечить рост частных инвестиций в инфраструктуру Крыма и даже обозначил объём необходимых средств — в 2022–2025 годы, по его словам, необходимо вложить в развитие региона как минимум 1 трлн рублей.