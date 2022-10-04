Губернатор Псковской области рассказал об огромных очередях на границе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Ведерников

В Псковской области на выезде из России собрались огромные очереди из людей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, местные власти пытаются держать ситуацию на контроле и при необходимости предоставлять помощь уезжающим.

Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано всё необходимое: усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе. Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учетом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают, — рассказал Ведерников.

Он подчеркнул, что в очереди находятся как граждане России, так и Украины, многие из них призывного возраста. Каждый из них проходит проверку в индивидуальном порядке, однако принимающая сторона не торопится впускать их.

Ранее сообщалось, что на границах России со странами Евросоюза образовались длинные очереди, в которых преобладают беженцы с Украины. По информации СМИ, скопление очередей началось с середины сентября, однако в течение последней недели столпотворение достигло пика. Волонтеры, помогающие украинским переселенцам, сообщили, что особого напряжения достигли ситуации со скоплением людей на границах в Ленинградской и Псковской областях на переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина Гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка. По их словам, очереди на одном контрольно-пропускном пункте (КПП) составляют от трех до семи суток. Люди спят на земле, у многих из них закончилась еда и финансовые средства.