На границах России с ЕС образовались очереди из украинских беженцев

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

На границах России со странами Евросоюза образовались длинные очереди, в которых преобладают беженцы с Украины, сообщает «Фонтанка». По информации издания, скопление очередей началось с середины сентября, однако в течение последней недели столпотворение достигло пика.

Волонтеры, помогающие украинским переселенцам, сообщили, что особого напряжения достигли ситуации со скоплением людей на границах в Ленинградской и Псковской областях на переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина Гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка. По их словам, очереди на одном контрольно-пропускном пункте (КПП) составляют от трех до семи суток. Люди спят на земле, у многих из них закончилась еда и финансовые средства.

На обоих КПП очереди по трое — семеро суток, сотни человек. Спят на земле, у многих нет денег, закончилась еда. На Куничиной Горе больше 200 (сегодня еще один автобус приехал). Спросила людей прямо перед шлагбаумом (первые в очереди) — стояли шесть с лишним суток (мама с двумя детьми). На Шумилкино, мне кажется, уже больше 1000 (точно никто не знает), — описали волонтеры-очевидцы ситуацию на Шумилкино и Куничиной Горе.

На КПП «Ивангород — Нарва» переселенцы с Украины ждут перехода через границу на холоде, без еды, воды и минимальных удобств уже более суток. Помощи волонтеров, которые привозят людям пищу и одеяла, не хватает, указывает издание. Некоторые из них надеются, что огласка этой ситуации обратит внимание тех, кто по долгу службы должен решать подобные вопросы.

Ранее пресс-секретарь полицейского управления Чехии Юзеф Бокан заявил, что украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через чешскую границу. Он рассказал, что за первые девять месяцев силовики обезвредили 125 подобных нарушителей, среди которых чаще всего были замечены граждане Украины.