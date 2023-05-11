СК проверит случаи издевательств над воспитанниками детсада на Сахалине СК начал проверку фактов издевательств над воспитанниками частного детсада в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске начата доследственная проверка по факту сообщений об издевательствах над воспитанниками частного детского сада, сообщили в Telegram-канале регионального СК. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых ребенка связали простыней и положили спать на пол. Также сообщали, что другого мальчика заставили насильно есть, несмотря на рвотные позывы.

В настоящее время в воспитательном учреждении работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется опубликованная в социальных сетях информация, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном СК.

В Telegram-канале прокуратуры Сахалинской области также заявили о проверке по факту ненадлежащего содержания несовершеннолетних в детском саду «Малинка». В ходе проверки дадут оценку действиям должностных лиц и органа местного самоуправления. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Пост от имени сотрудницы детского сада, рассказавшей об издевательствах, опубликовали в Telegram-канале «Инцидент|Сахалин». Женщина сообщила, что недавно устроилась в частный детский сад на Авиационной, 9 и была потрясена тем, какие методы воспитания там применяют. Она рассказала, что ребенка связали простыней и бросили на пол, потому что он много плакал и звал папу и маму. Долго в таком положении мальчик не проспал, и тогда его перетащили в туалет и закрыли там в темноте, утверждала подписчица.

Ранее в Нижнем Новгороде приговорили к 13 годам колонии строгого режима бывшего воспитателя детского сада, который на протяжении нескольких лет домогался мальчиков во время тихого часа. Педофилу также запретили работать с детьми и назначили наблюдение у психиатра.