Проверки на наличие коронавируса в пище и воде проведут во всех регионах РФ

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Во всех регионах России проведут исследования на наличие коронавируса в пищевых продуктах, питьевой и сточной воде. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что проверки стартовали с 3 сентября. До этой даты исследования были проведены только в семи регионах — Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, в также Саратовской, Новосибирской и Ростовской областях. Анализ на предмет присутствия вируса в окружающей среде проводится по методике, разработанной центром «Вектор», сообщает ТАСС.

Ранее Попова отмечала, что вирус не размножается ни к пресной, ни в солёной воде. Кроме того, он мгновенно погибает при кипячении.

Согласно последним данным, в России выявлено зафиксировано 1,03 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 843,2 тысячи пациентов, умерли 17,8 тысяч.

РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где количество заболевших превышает 6,3 млн человек. В первую тройку также входят Бразилия и Индия — в каждой из этих стран зафиксировано более 4 млн случаев заражения.

Всего пандемией охвачено около двухсот стран. Общее количество заболевших составляет более 27,2 млн. Жертвами инфекции стали свыше 893,6 тысячи человек, выздоровели свыше 19,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Поповой, коронавирусом в России с начала 2020 года переболели около 0,6% россиян. Наличие популяционного иммунитета к COVID-19 в разных регионах страны колеблется от 4% до 50%.