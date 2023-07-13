Провальная попытка прорыва ВСУ в Жеребянки попала на видео «Военкоры Русской Весны» показали видео неудачной попытки прорыва ВСУ в Жеребянки

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры неудачной попытки украинских военных прорвать оборону российских сил на участке фронта у населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки Запорожской области. На записи видно, как бойцы ВСУ не смогли выбраться из Пятихаток и отправились в обратную сторону.

О том, что подразделения украинских войск предприняли серию неудачных попыток прорвать оборону ВС РФ на участке фронта у Пятихаток, ранее сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате трех лобовых атак ВСУ понесли рекордные потери. Он отметил, что боестолкновения развернулись у населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки к юго-востоку от Запорожья.

До этого Рогов рассказал о попытке украинских войск прорвать оборону ВС РФ в районе Времевского выступа. В этой операции киевское командование задействовало более 150 единиц техники, включая танки Т-72, американские бронемашины М113, M1224 MaxxProo и HMMWV. Кроме того, в бой бросили наемников из состава 3-й штурмовой группы польского корпуса.