Против мэра Томска возбудили ещё одно уголовное дело

https://static.news.ru/photo/05c800a2-5967-11eb-8342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomsk Administration/via Globallookpress.com

В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили уже третье уголовное дело. Ранее его обвинили по двум эпизодам статьи о превышении должностных полномочий.

В отношении Кляйна возбуждено третье уголовное дело, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Подробностей дела собеседник агентства не уточнил.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года, 18 ноября его временно отстранили от должности на время расследования. 11 января суд продлил ему арест до 13 марта.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении Ивана Кляйна. В этот раз речь идёт о незаконном выделении земельного участка его дочери.

Кляйна задержали во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.

Его супруга, генеральный директор компании «Томское пиво» Галина Кляйн тоже стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что женщина оказала сопротивление во время проведения обыска.