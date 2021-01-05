Пропавшую в ноябре на Сахалине российскую студентку нашли живой

https://static.news.ru/photo/562d77d6-5046-11eb-84a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Студентку из Александровска-Сахалинского, пропавшую без вести в конце ноября прошлого года, нашли живой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

17-летняя девушка 25 ноября ушла из общежития. Её нашли 5 января 2021 года в городе Поронайске. Всё это время она не подавала о себе никаких вестей, сообщает «Российская газета».

Студентку передали законным представителям. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Организована проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции нашли 13-летнего мальчика, который 1 января ушёл гулять и пропал. В этот день температура воздуха в Кемерово опускалась до минус 30 градусов.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, подросток был обнаружен около 14:30 на одной из улиц Кировского района.