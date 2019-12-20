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Якутское правительство до конца года подготовит законопроект, подразумевающий запрет на продажу содержащих никотин сосательных и жевательных смесей.

По словам главы региона Айсена Николаева, ему всё чаще поступают сообщения от взволнованных родителей по поводу употребления снюса молодёжью.

Это никотиновая смесь, которая, по данным врачей, наносит вред организму — в России было официально зафиксировано несколько летальных исходов после употребления такого табака. Чтобы не допустить такого исхода в Якутии — следует незамедлительно принять меры, — сообщил он.

Николаев поручил правительству до 30 декабря разработать соответствующий законопроект. До этой же даты МВД республики необходимо провести проверки по выявлению продажи снюса, а министерству предпринимательства, торговли и туризма до 25 декабря провести разъяснительную работу с продавцами.

Глава региона также обратился к гражданам с призывом сообщать обо всех местах, где торгуют запрещённым веществом.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции в форме леденцов и жвачки с никотином.