«Приставили пистолет к голове»: Милашина раскрыла детали нападения в Чечне Журналистка Милашина рассказала, что нападавшие поставили ее на колени и приставили к голове пистолет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшая после нападения в Грозном журналистка Елена Милашина рассказала уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву, что злоумышленники прижали автомобиль, в котором она ехала вместе с адвокатом Александром Немовым, после чего выкинули из автомобиля шофера, поставили всех на колени и приставили к головам пистолеты. Она назвала такое нападение классическим, «как это было раньше».

Она отметила, что нападавшие все это делали нервно и в спешке, из-за чего они даже не смогли завязать им руки.

Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать, — сказала Милашина.

Нападение произошло утром 4 июля в Грозном, куда Милашина и Немов прилетели на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Сайди Янгулбаева. Как рассказал Немов, по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. В редакции «Новой газеты» сообщали, что нападавшие уничтожили технику и документы, принадлежавшие журналистке и адвокату.

Правозащитник Сергей Бабинец опубликовал фото Милашиной из больницы, на котором ее голова и лицо почти полностью покрыты зеленкой, у нее перебинтована рука, перед этим сообщалось, что у журналистки диагностированы переломы пальцев и многочисленные ушибы.