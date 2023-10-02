Приморский депутат присвоил родственнику звание и лишился поста

Фото: epp.genproc.gov

Депутат думы Дальнереченского городского округа Приморского края проголосовал за присвоение близкому родственнику звания почетного жителя, после чего прокуратура прекратила его полномочия. Источник РИА Новости заявил, что речь идет об Арсене Оганисяне, который хотел наградить своего отца.

Установлено, что в апреле 2023 года по результатам заседания думы депутаты присвоили звание «Почетный житель Дальнереченского городского округа» в том числе одному из близких родственников выбранного должностного лица. Несмотря на наличие личной заинтересованности, должностное лицо не приняло мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, однако дума не нашла оснований для этого и привлекла парламентария к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Надзорное ведомство такие меры не устроили, и оно вынесло протест, который рассмотрели и удовлетворили.

Апрельское решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата отменено.

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