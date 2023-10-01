Суд арестовал мэра Печоры Сыктывкарский суд арестовал мэра Печоры Серова до 29 ноября по делу о взятке

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Валерий Серов (на заднем плане)

Суд в Сыктывкаре заключил под стражу главу Печоры Валерия Серова, задержанного по подозрению в коррупции, сообщили в пресс-службе инстанции. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия об аресте чиновника сроком на два месяца — до 29 ноября 2023 года.

Серову вменяется получение взятки в размере 4 млн рублей. Эти деньги, как пишет Telegram-канал «112», мэру и его заместителю выплатил местный предприниматель за помощь в заключении муниципальных контрактов без участия в тендерах. В ходе допроса градоначальник воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

О задержании Серова стало известно в субботу, 30 сентября. В ходе обыска в его квартире были найдены наличные деньги. 1 октября мэр планировал отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. По словам чиновника, решение об участии в СВО он принял сам и получил поддержку главы Республики Коми Владимира Уйбы.

Ранее стало известно, что начальник главка МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин признался в превышении полномочий на своем посту. Его задержали в рамках расследования коррупционного дела. Волынкину предъявили обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.