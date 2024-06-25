Приморские врачи спасли четырех недоношенных сестер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре недоношенные девочки появились на свет во Владивостоке, пишет KP.RU со ссылкой на Приморский краевой перинатальный центр. Врачи уточнили, что мать новорожденных находилась на 29-й неделе беременности, а вес самой маленькой из сестер составил менее килограмма.

Сотрудники центра провели экстренную операцию женщине, которую заранее поместили в отделении патологии беременности. Роды начались из-за отслойки плаценты. Пока девочки находятся в реанимации, после их будут выхаживать в том же заведении. Вес новорожденных составляет 1270, 1220, 1210 и 940 г. Сейчас жизням девочек и их матери ничего не угрожает, но малышкам пока не дали имена.

Врачи отметили, что многоплодная самостоятельная беременность без применения экстракорпоральных технологий является большой редкостью. При этом женщину дома ждут еще четверо старших детей.

Завотделением хирургии Михаил Рехвиашвили ранее заявил, что врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) провели операцию младенцу, поступившему с агрессивной кистой печени. Он добавил, что новообразование увеличилось за несколько дней, пока малыш находился на исследовании.