Президент оттолкнётся от Кузбасса

Прилёт Владимира Путина во всероссийскую кузницу, Кузбасс, не смотря на все эпидемиологические сложности, может служить подтверждением не только пристального внимания президента к важной годовщине — 300-летию региона, но и его особого уважения к жителям одного из «становых хребтов державы».

В некотором смысле такой президентский вояж прекрасно вписывается в общий дискурс решительной поддержки «Единой России», которую Владимир Путин называет своим детищем и на поддержку которой, в первую очередь, опирается в проведении своей политики, включая, естественно, и региональную. Да, президент не стал возглавлять федеральные списки ЕР, как предполагали многие аналитики, но ясно дал понять, какую важность он придаёт результатам партии на грядущих сентябрьских выборах.

Как мы помним, ещё весной президент пообещал в августе привиться «Спутником V», поскольку в тот период ему, дескать, предстояло совершить много поездок по стране. Уже тогда это заявление связывали с напряжённой предвыборной кампанией. Но, как мы видим, президент и прививку от СОVID-19 себе поставил гораздо раньше намеченного срока, и серию своих поездок форсировал — Саратов, Санкт-Петербург, Кемерово.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кузбассе Владимиру Путину важно проконтролировать осуществление крупнейших проектов. В частности, он посетит площадку строительства Сибирского кластера искусств, а заодно и уделит время общению с местными элитами, которым, по некоторой информации, всё ещё не хватает сплочения.

Дело в том, что после глубоко травмировавшего регион пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унёсшего 64 человеческие жизни, в отставку подал «вечный» губернатор Аман Тулеев, рекордсмен по времени управления российскими регионами. Его преемником в труднейший в психологическом плане период стал вице-губернатор Сергей Цивилёв, в прошлом крупный предприниматель, топ-менеджер и акционер крупного угледобывающего предприятия «Колмар».

Однако в некотором смысле Цивилёв остаётся «варягом» для региона. И ему явно нелегко даётся налаживание доверительных контактов с местными элитами, фактически выпестованными Тулеевым за долгие годы его правления. Утверждают, что трудности эти до конца не преодолены. Тем более что и сам Тулеев время от времени весьма активно о себе напоминает, концентрируя на себе общественное внимание. Чего стоил его леденящий душу рассказ о том, как он для привлечения туристов распорядился имитировать появление в крае йети. Не исключено, что такая байка стала сюрпризом для Цивилёва.

Между тем регион недавно попал в общенациональную повестку, став местом проведения конференции Евразийского женского форума, на котором выступила даже Валентина Матвиенко. А само мероприятие состоялось во многом благодаря активной работе Анны Цивилёвой, супруги губернатора, активистки женского движения, известной благотворительницы и крупного акционера компании «Колмар». Далеко не каждый регион может похвастаться такими представительными форумами.

Сергей Цивилёв Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Но, пожалуй, главной интригой президентского визита может стать давно предполагаемое назначение Сергея Цивилёва полпредом в Сибирском федеральном округе. Должность эта остаётся вакантной уже почти три месяца, что многими расценивается как удар по престижу самого института полпредов. Не исключено, что президент решил присмотреться к кандидату, что называется, поближе, на фоне реальных результатов его деятельности.

Впрочем, немалый интерес будет представлять и выступление президента на торжественном заседании. В последнее время он пользуется любым случаем для выдвижения знаковых инициатив.