Губернаторы на грани нервного срыва

После смены нескольких губернаторов, низкие рейтинги которых угрожали сказаться и на результатах парламентских выборов, наступила некая пауза. Времени до старта предвыборной кампании всё меньше, но в так называемом кремлёвском рейтинге оставалось пять губернаторов с низким уровнем доверия населения. К их числу до последнего времени относили глав Красноярского и Хабаровского краёв, Кемеровской и Владимирской областей, Республики Хакасия.

Мы подчеркиваем, что такая ситуация существовала до последнего времени, поскольку встреча президента с губернатором Красноярского края Александром Уссом значительно увеличили его шансы на политическое выживание. Практически он почти месяц ожидал приёма у президента, и в ходе этой паузы политическая молва даже сосватала его на вакантное место главы Сибирского федерального округа. Но разговор с президентом с описанием грандиозных планов развития края, включая создание крупного авиационного хаба и даже строительства метро в Красноярске на федеральные средства, должны значительно повысить престиж Усса в глазах земляков. Но итоги, как говорится, по осени считают.

Утверждают, что президентской аудиенции, которая как бы является благословением главы государства, ожидает в Хабаровске и Михаил Дегтярёв. Внешне приближённый Жириновского источает полную уверенность в своём будущем и даже заявил, что приобрёл в городе первую в своей жизни собственную квартиру. Да и дети его ходят в местную школу. А развешенные повсюду билборды с социальной рекламой сделанного за последнее время в крае рассматривается как начало предвыборной кампании самого губернатора.

Михаил Дегтярёв vk.com/mikhail_degtyarev27

Но, похоже, ему так и не удается найти контакт с большинством местного электората, который годами ориентировался как раз на ЛДПР. Причина все та же: разочарованность в позиции партии, которая не рискнула энергично защищать популярного в крае Сергея Фургала. Ряды либерал-демократов в Хабаровске значительно поредели. Из партии вышли многие влиятельные активисты, включая и родного брата Сергея Фургала. Отчаянным жестом для исправления ситуации можно счесть заявление самого Владимира Вольфовича, что партия будет ходатайствовать перед президентом о помиловании бывшего губернатора. Но, похоже, поезд ушёл.

У Валентина Коновалова в Хакасии и у владимирца Владимира Сипягина схожие судьбы. Оба были избраны вопреки околокремлёвским договоренностям, а потому изначально не пользовались благосклонностью федерального центра. Странно, но молодому Коновалову не оказала действенной экспертной поддержки даже родная компартия. Плюс, несколько коррупционных дел в его окружении, провал чувствительной для населения программы ликвидации ветхого жилья.

Избранию Сипягина, которого выставляли в качестве чисто технического кандидата на губернаторских выборах, не были рады даже в ЛДПР. А эффект первых популистских жестов типа сдачи в аренду областного дворца приёмов давно улетучился. К тому же владимирцам крайне не понравилось то, что пораженный ковидом губернатор бросился лечиться в Москву. Его же объяснение, что он просто хотел сэкономить больничную койку во Владимире, восприняли как анекдот.

У кемеровского губернатора Сергея Цивилева затяжной конфликт с местными элитами, взращенными за двадцать лет Аманом Тулеевым. К тому же сам Тулеев после некоторой пенсионной паузы стал всё чаще выступать на публике, делать неожиданные заявления типа комедийного признания об имитации появления в области снежного человека для привлечения туристов. Не отошла ещё область полостью и от нескольких трагедий и катастроф. Всё это явно не облегчает Цивилеву достижение намеченных целей. И характерно, что уже его видят на посту сибирского полпреда.

В принципе, губернатора можно отправить в отставку по его же собственному желанию в любое время. Просто в нынешних временных обстоятельствах у его преемника в статусе врио будет ещё целый год для завоеваний симпатий избирателей.