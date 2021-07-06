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Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

05:51, 06 июля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 июля, совершит рабочую поездку в Кемерово, где примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 300-летию образования Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, Владимир Путин посетит Кемеровское кадетское училище и строящийся в настоящее время культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, а также возложит цветы к монументы «Память шахтёрам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного.

Также президент намерен провести двустороннюю встречу с губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Все мероприятия, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, будут проходить с учётом санитарных требований по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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