Путин обсудил сотрудничество с новым премьером Израиля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Путин пожелал Беннету успехов на посту премьер-министра Израиля. Российский лидер высказался за развитие дружественных отношений между государствами.
Напомним, 13 июня кнессет Израиля утвердил новое правительство страны. Премьер-министром страны назначен Нафтали Беннет. Прежний премьер Биньямин Нетаньяху уходит в оппозицию после 12 лет пребывания у руля. За новое правительство проголосовали 60 членов кнессета, против выступили 59.