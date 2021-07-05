Путин обсудил сотрудничество с новым премьером Израиля

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Особое внимание было уделено взаимодействию в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Путин и Беннет поговорили также о мерах, принимаемых в странах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, политики обсудили ряд вопросов региональной повестки.

Путин пожелал Беннету успехов на посту премьер-министра Израиля. Российский лидер высказался за развитие дружественных отношений между государствами.

Напомним, 13 июня кнессет Израиля утвердил новое правительство страны. Премьер-министром страны назначен Нафтали Беннет. Прежний премьер Биньямин Нетаньяху уходит в оппозицию после 12 лет пребывания у руля. За новое правительство проголосовали 60 членов кнессета, против выступили 59.