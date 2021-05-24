Жёны губернаторов, объединяйтесь!

Сегодня в шахтёрской столице Кемерово открывается двухдневное мероприятие, озаглавленное в классическом стиле ещё советских конференций: Второй международный женский форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19». Считается, что такие гендерные посиделки, в которых примут участие и зарубежные гостьи, кто офлайн, а кто онлайн, станут важным этапом подготовки Третьего Евразийского женского форума, что намечен на октябрь в Санкт-Петербурге.

Собственно, можно было бы особо подробно не останавливаться на такой смеси гендерных проблем и вопросов экономики, если бы не один инсайд: появилась информация, что там же, в Кемерово, будет, дескать, принято решение о создании некоего клуба жён губернаторов. И, видимо, как подтверждение такой перспективы выглядит активное участие в подготовке форума супруги кемеровского губернатора Сергея Цивилёва — Анны. Кстати, Анна Цивилёва не просто является лицом угольной компании «Колмар», но и возглавляет совет попечителей в социальной области, который должен координировать усилия местного бизнеса в самой болезненной для нас сфере — сфере благотворительности.

Вообще-то жёны губернаторов давно стали объектами разного рода шуток. В нашем обиходе существует мем «очень талантливые жёны губернаторов», который возник после нескольких публикаций доходов семейств глав регионов. Тогда-то и выяснилось, что у придавленных непосильными служебными нагрузками и работающими за одну чистую зарплату губернаторов есть достойные супруги, которые, будучи членами разного рода наблюдательных советов, а то и советов директоров доходных компаний, зарабатывают десятки миллионов полновесных рублей, скрашивая своим мужьям все перипетии госслужбы с её ограничениями. К тому же, например, самой богатой женщиной России долгие годы остаётся ныне вдова столичного мэра, который утверждал, что без него она бы ещё о-го-го как развернулась.

anna__tsivileva/instagram.com

Так или иначе, но у жён губернаторов помимо известной, почти легендарной деловой хватки есть и солидный общественный потенциал, который не всегда рационально используется. Притом, что есть пример той же Америки с активными в сфере благотворительности жёнами губернаторов штатов.

Не исключено, что объединение жён глав регионов в некий клуб могло бы позволить в результате обмена полезным опытом превратить их в немалую социальную силу. Ведь в областях и весях существует немало проблем, до которых, что называется, не доходят руки штатных чиновников. И им на помощь вполне могли бы прийти первые леди регионов. А клуб как база обмена полезным опытом достижений в разных частях страны дал бы возможность жёнам доводить интересную информацию и до своих вечно занятых мужей, подсказывая им верные шаги, ещё к тому же и рейтинг повышающие.

Но это, как говорится, в идеале. Однако уже такая появившаяся информация резко повышает внимание и к кемеровской конференции, которая уже этим слегка интригует. Так что, подождём.