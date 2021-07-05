Замены губернаторов не будет: политтехнолог о визите Путина в Кузбасс

Президент России Владимир Путин 6 июля приедет в Кемерово. Политтехнолог Игорь Козлов рассказал, чего ждать от прилёта главы государства. Уже можно сказать, что «замены губернаторов ждать не стоит». Его слова приводит «ФедералПресс».

Он считает, что Путин уделит внимание жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся на плачевное состояние местной школы и на угрозы в её адрес.

Как минимум с докладом предстоит выступить и губернатору (Сергею Цивилёву. — NEWS.ru), и мэру. Вероятно, и правоохранительным органам. Вероятно, что глава государстве лично посетит и эту женщину, и учреждение, на которое она жаловалась, — цитирует политтехнолога портал.

Кроме того, визит не мог не сопровождаться слухами о будущем губернатора. Сейчас некоторые ожидают его назначения на должность вице-премьера, курирующего Cибирь. Козлов сомневается в этом. По его мнению, институт полномочных представителей себя изжил, он будет переформатироватьcя. Более того, в условиях подготовки выборов замены каких-либо губернаторов не стоит ждать до середины сентября.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области местной жительнице угрожали лишением опекунства над внучкой за то, что она направила президенту письмо о проблемах с состоянием местного детского сада, где протекает крыша. Путин подержал её и посоветовал недоброжелателям заниматься своими проблемами. Он призвал губернатора Кузбасса принять меры и доложить.