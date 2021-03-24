Тулеев считает, что пожар в «Зимней вишне» произошёл из-за поджога

https://static.news.ru/photo/ed98f072-8d32-11eb-9116-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в годовщину трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» вспомнил события тех дней. Он предположил, что пожар, унёсший жизни 60 человек, возник из-за поджога.

По поводу «Зимней вишни» меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Моё личное мнение: это было похоже на поджог. Но, повторяю, это моё мнение. Доказательств этого у меня нет, — написал Тулеев в Instagram.

Он отметил, что само здание ТЦ было сделано, как ловушка — кинозалы и игровые залы были на верхнем этаже. Тулеев задался вопросом, почему оказались заперты двери, в том числе в кинозале, где находились дети. Бывший глава региона напомнил, что не работала пожарная сигнализация, а вентиляция действовала в обратном направлении, лишь ещё больше раздувая огонь.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кемерово до сих пор продолжается судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В феврале 2021 года суд заслушал показания охранника здания Сергея Антюшина. Он рассказал, что в день пожара не сработала пожарная сигнализация, и когда он это понял, пытался запустить её вручную.