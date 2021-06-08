Сибири полпред не нужен

С момента перевода последнего сибирского полпреда Сергея Меняйло в губернаторы на его малую родину, в Северную Осетию, не утихают прогнозы о том, кому может быть поручен пригляд за таким гигантским регионом, как Сибирский федеральный округ (СФО) — основная валютная житница страны.

Вообще история «государева ока» в этом краю насчитывает почти три сотни лет. Среди местных генерал-губернаторов были очень примечательные персоны. Реформатор эпохи раннего Александра I Михаил Сперанский, генералы Алексей Игнатьев и Михаил Корсаков.

Немало интересных личностей было и среди нынешних проводников федеральной линии на сибирских просторах. Достаточно вспомнить также нескольких уже российских генералов. В частности, бывшего начальника Генерального штаба генерала армии Анатолия Квашнина, который в сердцах посоветовал мэру городка Усть-Кут, где постоянно были перебои с отоплением, перенести свой рабочий кабинет в ближайшую котельную и не покидать его до завершения авральных работ.

Его преемником стал также генерал армии, бывший командующий внутренними войсками Николай Рогожкин. Он поделился своими свежими наблюдения, объявив причиной постоянных лесных пожаров действия диверсионных отрядов, связанных с оппозицией. Но он был в Сибирском федеральном круге недолго, около двух лет.

Учитывая, что и Сергей Меняйло имеет вице-адмиральское звание, можно было бы предположить появление в столице округа — Новосибирске — также человека с большими звёздами на погонах. Между тем в последнее время лучшие аналитические умы склонялись к тому, что на пост полпреда может быть выдвинут кто-то из местных губернаторов. Сначала переезд из Красноярска в Новосибирск предсказывали губернатору Александру Уссу, который-де не очень успешен на своем посту в Красноярском крае. Но после его личной встречи с Владимиром Путиным и объявленных им широких планов такие предположения затихли.

Сергей Меняйло alania.gov.ru

Затем молва стала сватать на новый престижный пост главу Кемеровской области Сергея Цивилёва, у которого не очень гладко складывались отношения с местными элитами, которые больше двадцати лет выращивал и пестовал «вечный губернатор» Аман Тулеев. Но пока и Цивилёв на своём месте и не складывает чемоданы.

Тем не менее такая пауза с назначением полпреда может усилить убеждение в том, что институт полпредов вообще постепенно себя изживает. Действительно, в последние годы редкий полпред как-то фигурирует в национальной информационной повестке. Пожалуй, исключением остаётся президентский полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который постоянно стремится изменить местную реальность края далёкого, но нашенского. А теперь собирается даже возглавить региональный предвыборный список.

Остальные полпреды редко выходят, что называется, на первые полосы, усиливая критику своего статуса, который многим наблюдателям в нынешних стабильных условиях представляется излишним. Впрочем, даже при отсутствии самого полпреда аппарат полпредства СФО, заместители продолжают работать. Так что обезглавленной Сибирь-матушка не остаётся. Но задержка с назначением несколько интригует. Есть даже версия, что этот пост сохраняют для одного видного «центрового» политика, который после выборов отправится на периферию. Но значительная пауза с назначением, согласитесь, интригует.