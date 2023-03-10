Правозащитник объяснил, почему уральский учитель мог побить детей палкой Омбудсмен Мороков: у избившего палкой школьников учителя мог случиться нервный срыв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учитель по ОБЖ из Нижнего Тагила, который избил палкой школьников на уроке, мог сделать это из-за нервного срыва, предположил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что избивать детей нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно учителям. При этом он отметил, что мотивы поведения педагога следует изучить.

Педагогическая этика и технология запрещает это 100%. Этого делать нельзя ни в коем случае. Сложно... Я сам педагог, иногда ситуации складываются очень тяжелые. <...> С этим будем разбираться, смотреть, что стало причиной срыва. Думаю, что все-таки это срыв учителя. <...> Это социально-педагогическая проблема, и выходить из нее нужно социально-педагогическим путем. Ни в коем случае не создавать ажиотаж, чаты родителей. Нужно понять, что послужило причиной, — сказал омбудсмен.

Также он предположил, что конфликт учителя и детей мог быть затяжным. Мороков призвал провести четкий социально-педагогический разбор ситуации и не осуждать преподавателя раньше времени.

Не знаю, нужно ли увольнять учителя. Я там не был, вы там не были. Нам нужно понять, что произошло, чтобы сформулировать технологические приемы, позволяющие не допускать этого. С такой точкой зрения необходимо подходить к любому конфликту в школе, а не с точки зрения — этого наказали, этого помирили. Четкий социально-педагогический разбор ситуации, а потом выводы. Мы же не знаем истории, может конфликт затяжной? Судить только по кадрам в Сети я бы не стал, — отметил правозащитник.

Тем временем в школе № 58 Нижнего Тагила рассказали NEWS.ru, что учителя ОБЖ, который ударил двоих учеников, уволили.

Ранее в Сети появилось видео, как преподаватель ОБЖ из Нижнего Тагила во время занятия ударил одного школьника палкой, а другого рукой по лицу. Причины такого поведения учителя не называются. Родители учеников готовятся писать заявление в полицию.