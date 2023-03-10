Российский учитель бил школьников палкой и попал на видео Учитель из Нижнего Тагила ударил школьника палкой и отвесил другому оплеуху

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

архивное фото

В Сети появилось видео, как преподаватель ОБЖ из Нижнего Тагила во время занятия ударил одного школьника палкой, а другого рукой по лицу, кадрами поделился Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Причины такого поведения учителя не называются. Авторы портала рассказали, что родители учеников готовятся писать заявление в полицию.

Мы в шоке от происходящего! Вы только посмотрите, что позволяет себе учитель. <...> Мы очень опасаемся, что он после этого останется безнаказанным, и еще хуже, если и дальше продолжит там работать с детьми! Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать, — заявил один из подписчиков «Инцидент Нижний Тагил».

Завуч школы Ольга Шадрина в беседе с URA.RU заявила, что после скандала преподаватель был уволен. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий после занятий обратилась к врачам и заявила, что во время урока ее избила учительница. По данным СМИ, девочка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, тогда как учительница по геометрии даже не извинилась за инцидент. Одноклассники же заявили, что никакого рукоприкладства не было: по их словам, девочка весь урок хамила педагогу и нагрубила, когда учительница попросила ее показать тетрадь, на чем все и закончилось.