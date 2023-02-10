Россиянин до смерти забил бутылкой возлюбленную и ее друга В Новом Уренгое мужчина забил до смерти бутылкой возлюбленную и ее друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новом Уренгое 61-летний мужчина из ревности убил свою сожительницу и ее друга, сообщается на сайте регионального СКР. По версии следствия, обвиняемый до смерти избил своих жертв стеклянной бутылкой.

Конфликт произошел 23 октября 2022 года. Мужчина застал возлюбленную за выпивкой с другим мужчиной. Он схватил стеклянную бутылку и избил собутыльника своей сожительницы. Пострадавший покинул квартиру и в тот же день скончался. Ревнивец тем временем напал на свою возлюбленную. Она умерла от полученных травм в больнице спустя два дня.

Против мужчины завели уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и части 1 статьи 222.1 «Незаконное хранение взрывчатых веществ» УК. Полиция провела у него дома обыск, в ходе которого, в частности, были обнаружены три емкости с дымным порохом.

Ранее в одном из дворов Санкт-Петербурга нашли мертвым голого мужчину. На его теле были обнаружены следы побоев. Труп мужчины направлен в морг для выяснения причины смерти.

Тело мужчины было обнаружено у дверей парадной дома на Светлановском проспекте в Петербурге. Недалеко от этого места находились трое пьяных мужчин, они были задержаны. По мнению полицейских, именно они и могли раздеть и забить до смерти петербуржца.